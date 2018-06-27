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فن

3 أسباب وراء نجاح "اللي باعنا" لـ راغب علامة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:29 م
راغب علامة
راغب علامة
شروق ابراهيم
تمكن النجم اللبناني من العودة للصدارة من جديد بأغنية "اللي باعنا" التي حققت 3 ملايين ونصف مليون مشاهدة بعد طرحها منذ عدة أيام.

وهناك 3 أسباب وراء هذه العودة القوية اهمها كلمات الأغنية التي تعتمد على البساطة والمقتبسة من بعض الامثال الشعبية المصرية مثل "اللي باعنا خسر دلعنا" و"مبسوط على كده ميت فل ورضا".

وثاني الأسباب هو الإنتاج الضخم للكليب الذي تم تصويره في أوكرانيا من حيث عدد الموديلز والمنازل والسيارات الفاخرة التي ظهرت خلال الكليب.

أما ثالث الأسباب فهو التوقيت الذكي لطرح الاغنية، والذي يعد سببا هاما لنجاحها، لان المتعارف ان الموسم الصيفي هو الاقوى في عالم الغناء، وذلك لما تشهده من منافسة بين نجوم الطرب في الوطن العربي.

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