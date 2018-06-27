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أخبار العالم

بلير يحذر: الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة يدمر بريطانيا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:34 م
توني بلير رئيس وزراء
توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاسبق
على صالح
اعرب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وهو من بين أقوى المدافعين السياسيين عن الاستفتاء الثاني، عن مخاوفه بشأن مستقبل بريطانيا بدون الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة له أمام معهد تشاتام هاوس للأبحاث في العاثمة لندن في وقت لاحق اليوم، قال بلير أن حكومة تيريزا ماي تحتاج إلى البدء في التخطيط لتأجيل خروج المملكة المتحدة ومواصلة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، أو مغادرة الكتلة، لمواجهة سيناريو "مدمر" بدون صفقة، وفقا لما تداولته وسائل الاعلام البريطانية

واضاف "لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، علينا أن نخطط الآن لاحتمال أننا بحاجة إلى تمديد المهلة النهائية في 29 مارس، حسبما يقال"

وتابع رئيس الوزراء الانجليزي السابق، قائلا: إذا لم يكن لدينا صفقة للخروج من الاتحاد ااوروبي، فإنها ستكون أزمة خطيرة -

ويقال إن رئيس الوزراء السابق، الذي أجرى غزوات متكررة في الجدل العلني حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد فجر مفاجأة بشأن تعامل تريزا ماي مع بريكست، قائلا ان رئيسة الحكومة الحالية هي اقرب ان تكون رهينة من زعيمة بريطانية

ودعا بلير في مناسبات عديدة إلى إلغاء خروج المملكة المتحدة الوشيك من الاتحاد الأوروبي، وأصر على أن الناخبين لهم الحق في إعادة النظر في القرار الذي تم اتخاذه في استفتاء يونيو 2016.

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