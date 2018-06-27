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أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام جنرال بارز لسبب صادم

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 12:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أمر بإعدام جنرال عسكري بارز لأنه أمر بزيادة حصص الطعام والوقود في الجيش الكوري الشمالي.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن الجنرال هيون جي سونج أعدم رميًا بالرصاص من قبل فرقة عسكرية مكونة من 9 جنود، وذلك بعد عرضه على محاكمة عسكرية اتهمته باستغلال سلطته، والتربح من العدو والاشتراك في أعمال ضد الحزب الحاكم.

وأوضحت "ديلي ميل" أن الإعدام جرى في مقر أكاديمية كانج كون التي تقع بمنطقة سونان في العاصمة الكورية الشمالية، بيونج يانج.

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