مايكل دوجلاس: تواضع كاثرين زيتا جونز هو سر نجاحها

أثنى النجم العالمي مايكل دوجلاس على مجهودات زوجته النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز بسبب تمكنها من تحقيق نجاحات وانجازات في حياتها المهنية والشخصية.



وقال دوجلاس، في تصريحات له، إن كاثرين نشأت في بيئة اصيلة وتواضعها هو سبب نجاحها، لافتًا إلى أنها نجمة تستطيع تقديم اي دوار في اي مرحلة دون الاهتمام بالعمر ولا يوجد حاجز أمامها مثلما تعاني باقي الممثلات.



ومن جانبها، أكدت كاثرين من قبل انها واثقة ان ابنائها دايلان و كاريس سوف يتبعان نفس خطوتها في الحياة، مشيرة الى أنهما يريدان دخول عالم التمثيل وانها فخورة بهما للغاية.

