ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مايكل دوجلاس: تواضع كاثرين زيتا جونز هو سر نجاحها

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:38 م
مايكل دوجلاس و كاثرين
مايكل دوجلاس و كاثرين زيتا جونز
شروق ابراهيم
أثنى النجم العالمي مايكل دوجلاس على مجهودات زوجته النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز بسبب تمكنها من تحقيق نجاحات وانجازات في حياتها المهنية والشخصية.

وقال دوجلاس، في تصريحات له، إن كاثرين نشأت في بيئة اصيلة وتواضعها هو سبب نجاحها، لافتًا إلى أنها نجمة تستطيع تقديم اي دوار في اي مرحلة دون الاهتمام بالعمر ولا يوجد حاجز أمامها مثلما تعاني باقي الممثلات.

ومن جانبها، أكدت كاثرين من قبل انها واثقة ان ابنائها دايلان و كاريس سوف يتبعان نفس خطوتها في الحياة، مشيرة الى أنهما يريدان دخول عالم التمثيل وانها فخورة بهما للغاية.

ترشيحاتنا

ادعم محمد صلاح..الفرعون المصري ينافس رونالدو في FIFA2019

ابنة عم امبراطور اليابان تتنازل عن حقها بالعرش للزواج بموظف بسيط

الشيشان: cnn تعمدت تشويه سمعة محمد صلاح

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدًا والعظمى بالقاهرة 37

روخو يكشف كلمات ميسي بين شوطي مواجهة نيجيريا

أبو ريدة عن زيارة زوجات لاعبي المنتخب : استمرت ساعتين

رسميا.. إطلاق أول تابلت صنع فى مصر.. فيديو وصور

حازم إمام يختار مديرا فنيا جديدا للمنتخب خلال أيام

أ ش أ: بدء التحقيق مع رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة لتقاضيه رشوة

شاهد.. سخرية من أردوغان بعد توزيعه دمي على ناخبيه

الإفتاء تكشف عن ليلة القدر في رمضان هذا العام.. فيديو

روما يصدم كبار أوروبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور

عروض بفنادق الغردقة لجذب السياحة.. والإشغالات تسجل 90%.. صور

15 صورة تكشف أصعب لحظات المونديال في عيون الجماهير

ترحيب شعبى بمبادرة الرصيف حق للمشاة .. فيديو وصور

وزارة الثقافة تعيد مسرح طنطا للحياة بعد غياب 8 سنوات

فيديو

شاهد.. بلاعات مكشوفة وانتشار القمامة بحى السفارات
شاهد.. قادة جنوب السودان يوقعون اتفاق سلام في الخرطوم
شاهد.. طريقة تحضير أرز بسمتي أصفر بطعم المشاوي
شاهد.. طريقة تحضير فراخ مشوية في الحلة
رسميا.. إطلاق أول تابلت صنع فى مصر.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟