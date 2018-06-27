التعليم العالى تتسلم مشروع تطويرمعمل النزف والتجلط بالمنصورة

استقبل الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، أعضاء لجنة وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى لتسلم مشروع تطوير معمل النزف والتجلط بكلية الطب وتأهيله للاعتماد، حيث يضم فريق وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى الدكتور هشام عبد الخالق، المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات، والدكتور فرحات سعد سعد، استشارى بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى ووحدة تأهيل المعامل للاعتماد، والدكتور أسامة جلال صقر، استشاري وحدة تأهيل المعامل للاعتماد الدولى بوزارة التعليم العالى، والدكتور محمد وفيق، القائم بأعمال مدير وحدة تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، والدكتور عبد الله محمد عبد الرحمن، محاسب وحدة إدارة المشروعات.



وحضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتور السعيد عبد الهادى، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة ومدير المشروع، والدكتورة أسماء مصطفى، عميد كلية التربية ومدير مركز ضمان الجودة عضوا، والدكتور زين العابدين عبد الحميد، مدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة المنصورة، والدكتورة يونا الشناوى، أستاذ بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، والدكتورة دعاء العدل، أستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة.



وتم خلال اللقاء توقيع استلام فريق وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى مشروع تطوير معمل النزف والتجلط وتأهيله للاعتماد، حيث استعرض رئيس جامعة المنصورة دور الجامعة وأهمية اعتماد معاملها دوليا وأهم التحديات وكيفية التغلب عليها.



وأشار الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أهم المشروعات الحاصلة على الاعتماد والجارى اعتمادها ودورها فى رفع كفاءة الأبحاث وتصنيف الجامعة وأهم التوصيات والتحديات.



وتحدث الدكتور السعيد عبد الهادى، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، عن أهم المشروعات والمعامل المعتمدة والجارى اعتمادها بكلية الطب وتشمل معمل البيولوجيا الجزيئية، وتطوير معمل الباثولوجى بكلية الطب ومركز الأورام، ومعمل أبحاث الدم كلية الطب، ومعمل السموم الإكلينيكية، ومعمل الكيمياء الإكلينيكية بمستشفى الطوارئ، ومعمل المناعة الإكلينيكية، ومعمل البيولوجيا الجزيئية بمركز الكلى، ومعمل أمراض الكبد بكلية الطب.

