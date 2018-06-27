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أخبار العالم

محكمة سويدية تقضي بسجن رواندي مدى الحياة لدوره في الإبادة الجماعية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:08 م
صدى البلد
أ.ش.أ
قضت محكمة سويدية بسجن شخص يدعى رواندي المولد، مدى الحياة لدوره في عمليات الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء أن ثيودور تابارو أدين بتنفيذ عمليات اغتيال ومحاولة القتل واختطاف عناصر بجماعة التوتسي فيما أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن تابارو - سويدي الجنسية - كان له دور قيادي على المستوى المحلي وكان يحث الآخرين على ارتكاب الجرائم.

يشار إلى أن نحو 800 ألف شخص معظمهم من التوتسى لقوا مصرعهم على يد المتطرفين الهوتو خلال أعمال الإبادة الجماعية التي جرت في رواندا عام 1994 ، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة.

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