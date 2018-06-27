تركيا تعتقل 192 عسكريا على صلة بتحقيقات ما بعد محاولة الانقلاب

قال مسؤولون ووسائل إعلام اليوم الأربعاء إن السلطات التركية أمرت باعتقال 192 عسكريا في عمليات استهدفت مشتبه بدعمهم لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب قبل عامين.



وقال مكتب الادعاء في أنقرة إن ضابطا سابقا برتبة بريجادير جنرال و30 طيارا كانوا ضمن 99 عضوا في سلاح الجو ربما توجه لهم اتهامات في تحقيق بدأ في أنقرة ويشمل 20 إقليما آخر.



وأضاف أن المعتقلين يشتبه في تواصلهم مع شبكة كولن عبر كبائن هاتفية في الشوارع وهي الوسيلة التي يعتقد أن مؤيدي الجماعة يستخدمونها.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنه في سلسلة عمليات أخرى أمرت السلطات باعتقال 93 فردا من القوات البرية والبحرية وخفر السواحل.



وتواصل السلطات شن مثل هذه العمليات بانتظام ضد من تشتبه في أنهم من مؤيدي كولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز 2016 والتي راح ضحيتها 250 قتيلا. وينفي كولن الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999 تورطه في تلك المحاولة.



وكانت السلطات أمرت أمس الثلاثاء باعتقال 132 شخصا في عمليات بأنحاء البلاد.



وقالت الأمم المتحدة في مارس آذار إن تركيا اعتقلت نحو 160 ألفا في المجمل وعزلت ما يقرب من هذا العدد أيضا من الخدمة الحكومية منذ محاولة الانقلاب. ووجهت تهم رسمية لما يزيد على 50 ألفا من هؤلاء وكانوا محبوسين قيد محاكمتهم.



وانتقد حلفاء تركيا الغربيون نطاق الحملة. ويتهم المنتقدون الرئيس رجب طيب إردوغان باستغلال محاولة الانقلاب للتضييق على المعارضة بينما تعتبر أنقرة إجراءاتها ضرورية لحماية الأمن القومي.