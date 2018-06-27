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ديني

الوطنية للانتخابات: مواقف شيخ الأزهر الوطنية يحتذي بها الجميع

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:13 م
صدى البلد
محمد شحتة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، الأربعاء، المستشارين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة.

وأكد القضاة أعضاء الهيئة، أن فضيلة الإمام الأكبر تمكن من تعظيم دور الأزهر الشريف داخليًّا وخارجيًّا، ونجح في مد جسور الحوار والتفاهم مع المؤسسات الدينية الكبرى في العالم، وتصحيح صورة الإسلام وتفنيد المفاهيم المنحرفة للجماعات المتطرفة.

وقالوا إن الأزهر الشريف أصبح نموذجًا وطنيًّا ناجحًا في كل المجالات ومواقف شيخ الأزهر الوطنية يحتذى بها الجميع وتمثل نموذجا في الوطنية.

وأكد رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم أن جميع أعضاء الهيئة حرصوا على زيارة فضيلة الامام الأكبر تقديرا لدور فضيلته ودور الأزهر الشريف الوطني.

من جانبه، أشاد فضيلة الإمام الأكبر بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية بنزاهة وشفافية، مضيفًا أن نص الدستور المصري على استقلالية الهيئة، يعكس للعالم الخارجي جدية المصريين في إتمام المسار الديمقراطي بالشكل اللائق بمصر وتاريخها وشعبها الأصيل.
الوطنية للانتخابات: مواقف شيخ الأزهر الوطنية يحتذي بها الجميع
الوطنية للانتخابات: مواقف شيخ الأزهر الوطنية يحتذي بها الجميع
الوطنية للانتخابات: مواقف شيخ الأزهر الوطنية يحتذي بها الجميع

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