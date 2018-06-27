ضبط تاجر مخدرات بالمحمودية هارب من حكم مؤبد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة خلال حملة لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ أحكام من القبض على متهم هارب من حكم مؤبد قضية "اتجار بالمخدرات" بمركز المحمودية.



تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء محمد أنور هندى مدير المباحث يفيد بقيام بضباط وحدة مباحث قسم شرطة المحمودية من ضبط" خميس .ع.ر" ومقيم القاطعة بدائرة مركز المحمودية و المحكوم عليه في" قضية /جنايات مركز المحمودية " مخدرات " والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.



وبمواجهة المتهم اعترف بالحكم الصادر ضده، وتحرر المحرض اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .