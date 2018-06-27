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محافظات

3 يوليو.. بدء امتحانات الدور الثانى للنقل بمحافظة الأقصر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:09 م
طه بخيت وكيل وزارة
طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر
شمس يونس
أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أنه تم تحديد موعد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2017 \ 2018 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وذلك طبقا لقواعد وتعليمات وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تبدأ الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي من الثلاثاء ٣ يوليو المقبل حتى ٩ يوليو المقبل وكذلك الصف الأول والثاني الإعدادي فى نفس الموعد .

بينما يبدأ طلاب الشهادة الاعدادية أداء الامتحانات من يوم الأربعاء ١١يوليو وحتى الثلاثاء ١٧يوليو، وأخيرًا تبدأ امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي العام من يوم الثلاثاء ٣يوليو وحتى الأربعاء ١١ يوليو.

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