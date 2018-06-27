3 يوليو.. بدء امتحانات الدور الثانى للنقل بمحافظة الأقصر

أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أنه تم تحديد موعد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2017 \ 2018 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وذلك طبقا لقواعد وتعليمات وزارة التربية والتعليم.



ومن المقرر أن تبدأ الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي من الثلاثاء ٣ يوليو المقبل حتى ٩ يوليو المقبل وكذلك الصف الأول والثاني الإعدادي فى نفس الموعد .



بينما يبدأ طلاب الشهادة الاعدادية أداء الامتحانات من يوم الأربعاء ١١يوليو وحتى الثلاثاء ١٧يوليو، وأخيرًا تبدأ امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي العام من يوم الثلاثاء ٣يوليو وحتى الأربعاء ١١ يوليو.