الانتهاء من قبول 6 آلاف طلب تقنين لأراضي الدولة بالمنوفية

اعلن اليوم الأربعاء، الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، أن إجمالي عدد طلبات تقنين أراضي الدولة بلغت 6012 طلب تم تقديمهم علي مستوي 12 لجنة تقنين بمراكز ومدن المحافظة حتي يوم 14 يونيو أخر أيام تلقي الطلبات.



واشار، إلي أنة تم تسجيل 3952 طلب وجاري إستكمال تسجيل بيانات باقي الطلبات ، لافتا إلي أن الفترة التي حددها القانون للمواطنين لتقنين أوضاعهم انتهت في 14 يونيو الجاري ، وجاري الأن أعمال لجان التقنين لإنهاء إجراءات التعاقد مع الجادين ممن تتوافر لهم الشروط وتسليمهم عقود التمليك الابتدائية وإسترداد الأراضي المتعدي عليها ولم تقنن .



وأكد السكرتير العام، أنة تم البدء في إجراء المعاينات الازمة وإتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقًا لإشتراطات القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحتة التنفيذية وبدء إتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضي .



واشار السكرتير العام إلي أنه تم قبول كافة طلبات تقنين الأراضي بسهولة ويسر بعيدا عن الروتين والتعقيد ، مؤكدا علي أن الدولة لن تقبل الاستيلاء على أراضيها وسيتم تنفيذ القانون بكل حزم وإزالة أي تعديات عليها ، موجهًا اللجنة المختصة بتقنين الأراضى بسرعة الإجراءات وزيادة معدلات العمل في لجان المعاينة .