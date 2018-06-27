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أخبار العالم

لبنان: الحريري يستكمل غدا مشاوراته مع عون لتشكيل الحكومة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:12 م
صدى البلد
أ.ش.أ
أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه سيلتقي غدا /الخميس/ الرئيس اللبناني ميشال عون بالقصر الجمهوري في بعبدا ؛ لمتابعة التشاور حول مستجدات تشكيل الحكومة.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء - في بيان له اليوم /الأربعاء/ - أن الحريري أجرى اتصالا صباح اليوم بعون تم خلاله الاتفاق على الزيارة لاستكمال التشاور.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة تعرقل تأليف الحكومة اللبنانية منذ أن تم تكليف سعد الحريري في 24 مايو الماضي بتشكيلها، حيث تختلف القوى والتيارات والأحزاب اللبنانية الفاعلة فيما بينها على الحصص الوزارية داخل الحكومة.

ومن أبرز العقبات التي تقف أمام تشكيل الحكومة اللبنانية، العقدة المسيحية متمثلة في الخلاف السياسي الحاد بين حزب (القوات اللبنانية) و(التيار الوطني الحر) حول عدد عدد الحقائب الوزارية ومنصب نائب رئيس الحكومة، وكذلك أزمة تمثيل وزراء الطائفة الدرزية، إلى جانب رغبة عدد من نواب الطائفة السنية من خارج تيار المستقبل في أن يتم تمثيلهم من الحصة الوزارية، والخلاف حول العرف القاضي بأحقية رئيس الجمهورية بعدد من الوزراء في الحكومة.

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