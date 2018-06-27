نقيب البيطريين: من يريد الاستقالة فليتقدم بها فورا

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين، إنه لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس النقابة بالاستقالة، مؤكدًا أن ما حدث أمس من خلافات باجتماع المجلس كانت مشادة عادية بين اثنين من الأعضاء والتي تحدث غالبًا فى اجتماعات النقابة.



وأضاف "العامرى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أي عضو يريد الاستقالة من المجلس فليتقدم بها فورا ولا يكتبها على موقع التواصل الاجتماعي.



وأشار إلى أن ما يحدث الآن من تصريحات بخصوص تقديم الاستقالة هو مجرد لعب على العواطف ولن يتم تنفيذه، مفيدا بأن الدكتورة نبيلة البطراوى والدكتور السيد عبيد ليسوا طرفا فى الخلاف الذى حدث بالأمس، لكي يقدموا استقالاتهم.

