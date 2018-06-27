الأعلى للجامعات يوافق على برنامج دراسي جديد بهندسة المنيا

أعلن الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا عن افتتاح برنامج متميز جديد بمصروفات بكلية الهندسة بعنوان البتروكيماويات بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بدءً من العام الجامعي القادم.



ومن المقرر ان يكون البرنامج المتميز الثانى بعد برنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بالكلية وذلك لتقدم تعليم متميز ينافس التخصصات العالمية بما يتيح للخريج فرصة أكبر فى الحصول على وظيفة فور تخرجه.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا بحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محيى الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز تكنولوجيا المعلومات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.