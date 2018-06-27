شيخ الأزهر يترأس اجتماع هيئة كبار العلماء ويسافر لتلقي عزاء شقيقته

ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماع هيئة كبار العلماء لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدينية، وأبرزها قانون الفتوى الجديد.



ومن المقرر أن يتوجه شيخ الأزهر مساء اليوم، الأربعاء، إلى مدينة الأقصر لتلقي العزاء في وفاة شقيقته التي توفيت صباح اليوم، الأربعاء.



وتتقدم هيئة كبار العلماء بالعزاء إلى شيخ الأزهر في وفاة شقيقته، داعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.



