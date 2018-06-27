ليبيا تشيد بتصريحات وزير الداخلية الإيطالي بشأن الهجرة

أشاد الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم، بتصريحات وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو سالفيني، بشأن الهجرة، واصفا إياها بـ"الجيدة".



وأضاف العميد قاسم - في تصريح خاص لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم /الأربعاء/ - أن "أهم ما قام به سالفيني هو إغلاق الموانئ الإيطالية أمام المنظمات غير الحكومية إذ أثرت هذه التصريحات على أوروبا بالكامل وشهدت قبولا لكننا ننتظر نتائجها"..مضيفا أن "هذه المنظمات لا تزال موجودة وتعرقل حركة خفر السواحل الليبي".



ومن جهة أخرى..أوضح قاسم أن "أعداد المهاجرين ارتفعت خلال الفترة الأخيرة لعدة عوامل أولا أن هذا هو موسم الهجرة، وثانيا أن حركة خفر السواحل كثيرة خلال هذه الفترة وقد تم تكثيف الدوريات، والشيء الآخر هو أن المهربين لديهم إحساس بأن هناك ما سيحدث خلال الفترة القادمة، ولن يكون في صالحهم، ولذا يقومون بالتخلص من المهاجرين".



وتابع قاسم أن "غياب الأجهزة الأمنية جعل المهربين يرسون قواعدهم في مناطق شرق العاصمة طرابلس، وبشكل خاص منطقة القربولي، التي أصبحت نقطة انطلاق المهاجرين خلال هذه الفترة".