بيان شديد اللهجة من الدفاع الروسية ضد وكالة الأناضول التركية

أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بيانًا شديد اللهجة حول ما نشرته وكالة "الأناضول" التركية من انسحاب روسيا من اتفاقية منطقة خفض الصعيد الجنوبية في سوريا.



وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "سبوتنك" الروسية: "أنباء وكالة أنباء الأناضول التركية المنقولة عن صفحة مزورة لقاعدة حميميم في شبكات التواصل الاجتماعي حول مزاعم عن انسحاب روسيا من الاتفاقية حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية لا تطابق الواقع".



وكانت الولايات المتحدة أبلغت، أول أمس، الفصائل المعارضة في جنوب سوريا عدم توقع دعمًا عسكريًا منها، في حين حددت الحكومة السورية منطقة الجنوب السوري وجهة لعملياتها العسكرية، واستقدمت منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، بعد سيطرتها في الشهرين الماضيين على الغوطة الشرقية وأحياء في جنوب العاصمة دمشق.