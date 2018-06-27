تعرف على سبب تخلف شيخ الأزهر عن صلاة الجنازة على شقيقته

يترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، اجتماع هيئة كبار العلماء لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدينية وابرزها قانون الفتوى الجديد.



وكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر قد تخلف عن صلاة الجنازة علي شقيقته نظرا لارتباطه بموعد مع أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم وكذلك حضور اجتماع هيئة كبار العلماء.



ومن المقرر أن يتوجه شيخ الأزهر مساء اليوم الي مدينة الاقصر لتلقي العزاء في وفاة شقيقته التي توفيت صباح اليوم الأربعاء.



وتتقدم هيئة كبار العلماء بالعزاء إلي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته داعين المولى عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان.