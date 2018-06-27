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حوادث

25 يوليو أولى جلسات إغلاق مكتب بى بى سي فى القاهرة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:09 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
عمرو المصري
قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، تحديد جلسة 25 يوليو المقبل، لنظر أولي جلسات الاستئناف على حكم أول درجة القاضى بعد الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب "بى بى سي" فى القاهرة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، التى يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فى مصر.

وقال مقيم الدعوى محمد حامد سالم، بحسب نص دعواه، أن هيئة الإذاعة البريطانية دأبت على بث الأخبار الكاذبة والمفبركة، سعيًا إلى زعزعة الاستقرار فى مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر خاصة فى مجال حقوق الإنسان.

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