الري تبحث مساحات الأرز المحددة في اجتماع مع الزراعة

عقدت وزارة الرى الاجتماع الثالث عشر للجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارة الزراعة وهيئة استصلاح الأراضى برئاسة كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وبحضور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، وذلك لبحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات الري والزراعة.



تناول الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها اللجنة لحسم العديد من الموضوعات المشتركة والعالقة بين الوزارتين، ومن أهمها تحديد مساحات الأرز لهذا العام، وتذليل جميع العوائق التي تواجه تنفيذ مشروع إنشاء ستة مصارف ومحطة معالجة بمنطقة الصف لتحسين خواص التربة بالمنطقة وزيادة الإنتاجية الزراعية، وعرض موقف تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الترع بمنطقة المراشدة ورفع كفاءة آبار المياه الجوفية بمنطقة غرب غرب المنيا.



كما تم إلقاء الضوء على اللجان الفرعية التي تقوم باتخاذ إجراءات المعاينة على الطبيعة بالتضامن مع المحافظين، والذي ينعكس على سرعة حسم الموضوعات المشتركة ومنها بحيرة مريوط - بركة صحن العبد، وكذلك الاتفاق على قيام الوزارتين باتخاذ الإجراءات السريعة من خلال التواصل السريع والمتابعة الفعالة ومناقشة إجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المستعمرة السكنية والإدارية للعاملين بمنطقة جنوب الوادي بتوشكى.