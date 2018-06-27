ضبط شخص حاول الحصول على تأشيرة دولة أجنبية بأوراق مزورة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتقدم بمستندات مزورة لسفارة إحدى الدول الأجنبية بغرض الحصول على تأشيرة دخول .



تبلغ من سفارة إحدى الدول الأوروبية بالقاهرة بتقدم المدعو/تامر . م . س - للحصول على تأشيرة دخول لإحدى الدول الأوروبية بإستخدام مستندات يشتبه أن تكون مزورة .



أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام المدعو/تامر . م . س - مواليد 1984 – عامل – ومقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية بالتقدم بمستندات لمسئولى إحدى المكاتب التابعة لسفارة إحدى الدول الأوروبية الكائن مقرها بدائرة قسم الدقى - للحصول على تأشيرة دخول لتلك الدولة لحضور معرض دولى فى مجال الإستيراد والتصدير وقطع الغيار ومن ضمن المستندات التى تقدم بها كشف حساب بنكى منسوب صدوره لأحد البنوك المصرية يفيد أن لديه رصيد مليون جنية طرف البنك (خلافًا للحقيقة ) وقام بإنشاء شركة وهمية للإستيراد والتصدير كائنة بمدينة بنها بالقليوبية لتغيير المهنة ببطاقته القومية من عامل إلى صاحب شركة .



وبفحص المستندات المشار إليها فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة بالكامل بإستخدام طابعة كمبيوتر .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور فى أحد الأكمنة التى أعدت لهذا الغرض وبمواجهته إعترف بتقدمه بتلك المستندات المزورة للمكتب التابع للسفارة للحصــول بموجبهــا على تأشيـــرة دخول لإحدى الدول الأوروبية بقصد الهجرة والعمل .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.