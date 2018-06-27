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7 عادات تحميك من الصداع

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 07:01 م
صداع
صداع
اسماء محمد
قال الدكتور عمرو حسن الحسنى، استشارى المخ والأعصاب، إن الصداع يعد من أكثر المشاكل الصحية انتشارا بين المصريين ويسبب ألاما فى الرأس تفقد الإنسان اتزانه وتركيزه فلا يستطيع أداء عمله أو ممارسة أنشطة حياته بشكل طبيعى.

وأضاف "عمرو" أن من أبرز الأخطاء المنتشرة بين المصريين فى التعامل مع الصداع هى تناول المسكنات بشكل متكرر دون استشارة الطبيب مما يعرض الجسم لمضاعفات ومشاكل صحية كثيرة.

وأشار إلى أن هناك عدة عادات صحية تساعد فى الحماية من الصداع وعلاجه، أهمها: النوم الكافي، والأكل المفيد، وممارسة الرياضة بانتظام، وفرد الرقبة والجزء العلوي من الجسم، ولاسيما ولو كان العمل يتطلب الجلوس طويلا، وترك التدخين، وتعلم كيفية الاسترخاء والتنفس بعمق، والتقليل من الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة.

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