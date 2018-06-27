ننشر توزيع درجات امتحاني كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة

حصل موقع صدى البلد الاخباري على توزيع درجات امتحاني الكيمياء والجغرافيا ، اللذان من المقرر أن يمتحنهما طلاب الثانوية العامة غدًا الخميس الموافق 28 يونيو 2018.



فبالنسبة لبيان توزيع درجات بوكليت امتحان كيمياء الثانوية العامة فهو كالتالي:

- تكون الدرجة الكلية للامتحان من 60 درجة.

- الاسئلة من 1 حتى 6: درجة واحدة

- الاسئلة من 7 حتى 9: درجتان

- الاسئلة 10 حتى 15 : درجة واحدة

- الاسئلة من 16 حتى 18: درجتان

- الاسئلة من 19 حتى 24: درجة واحدة

- الاسئلة من 25 حتى 27: درجتان

- الاسئلة من 28 جتى 33: درجة واحدة

- الاسئلة من 34 حتى 36: درجتان

- الاسئلة من 37 حتى 42: درجة واحدة

- الاسئلة من 43 حتى 45: درجتان



أما بالنسبة لبيان توزيع درجات امتحان الجغرافيا فيتمثل فيما يلي :



- الدرجة النهائية للإمتحان من 60 درجة

- السؤال 1 : درجة واحدة

- السئولين 2 و 3 : درجتان

- الاسئلة من 4 حتى 6: درجة واحدة

- السؤال 7: أربع درجات

- السؤالين 8 و9 : درجتان

- السؤال 10: درجة واحدة

- السؤال 11: درجتان

- السؤال 12 : درجة واحدة

- السؤال 13 : درجتان

- السؤالين 14 و15 : درجة واحدة

- السؤال 16 : درجتان

- السؤال 17: درجة واحدة

- السؤالين 18 و19 :درجتين

- السؤالين 20 و 21: درجة واحدة

- السؤال 22: درجتان

- السؤال 23 : درجة واحدة

- السؤالين 24 و25 : درجتان

- السؤال 26 : درجة واحدة

- السؤال 27 : درجتان

- السؤال 28 : درجة واحدة

- السؤالين 29 و30 درجتان

- السؤالين 31 و32 : درجة واحدة

- السؤال 33 : درجتان

- السؤال 34 : درجة واحدة

- السؤال 35 : درجتان

- الاسئلة من 36 حتى 38 : درجة واحدة

- السؤال 39 : درجتان