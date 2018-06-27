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أخبار العالم

مقتل 3 مهاجرين وإصابة 7 في انقلاب سيارة باليونان

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:09 م
صدى البلد
رويترز
قالت الشرطة إن ثلاثة مهاجرين قتلوا وأصيب سبعة آخرون اليوم الأربعاء عندما انحرفت سيارة فان كانوا يستقلونها عن مسارها وانقلبت في شمال اليونان.

ومن بين المصابين طفلان ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم على طريق يربط بين مدينتي ألكسندروبولي وكوموتيني. وهذا هو ثاني حادث من نوعه يقع في هذه المنطقة هذا الشهر.

وقال مسؤولون إنه لم يتم التأكد من جنسية المهاجرين حتى الآن لكنهم على الأرجح سوريون.

وعلى مدى الأعوام الماضية عبر مئات الآلاف من الفارين من العنف في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حدود اليونان كمحطة لدخول دول أوروبية أخرى.

وخلال الشهور الماضية وصل آلاف منهم عبر نهر إفروس في شمال شرق البلاد والذي يفصل اليونان عن تركيا. وكان معظمهم من العائلات السورية والعراقية.

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