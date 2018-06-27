ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط شخص بحوزته مخدر الفودو بمحطة سكك حديد الإسكندرية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:10 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية من ضبط المدعو/ع . ف . ك - 40 سنى - عامل، أثناء تواجده بمحطة سكك حديد الإسكندرية، وبحوزته "كمية من نبات الفودو المخدر وزنت 150 جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

كما تمكن قسم شرطة محطة سكك حديد مطروح من ضبط المدعو/ا . م . م - 26 سنه حال نزوله من قطار (القاهرة / مطروح) عقب وصوله المحطة، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية " مخدرات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

ترشيحاتنا

الشركات القطرية تتسبب في خسارة سان جيرمان 51 مليون يورو

شاهد.. أرجنتيني يقايض مصري للحصول على قميص محمد صلاح بـ ميسي

نجم ريال مدريد السابق يفضل هاري كين على ليفاندوفسكي

شاهد.. انفجار داخل أحد مستشفيات ولاية تكساس وسقوط مصابين

ليفربول يرحب رسميا بنابي كيتا صاحب القميص 8 .. فيديو

منشد الخمر والحشيش يعتذر للشعب المصرى..فيديو

تعرف على سر رفض نجم بروسيا دورتموند الانضمام لمانشستر سيتي

الاهلي يكشف سبب استبعاد مؤمن وباكا من مباراة فاركو

تشييع جثمان شقيقة شيخ الأزهر بمسقط رأسه بالأقصر .. صور

آيتن عامر في كواليس فيلم "بيكا"

شاهد.. طريقة تحضير فراخ مشوية في الحلة

ننشر التعديلات الرسمية التي أقرتها التعليم بنموذج إجابة أحياء الثانوية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف أصعب لحظات المونديال في عيون الجماهير

ترحيب شعبى بمبادرة الرصيف حق للمشاة .. فيديو وصور

وزارة الثقافة تعيد مسرح طنطا للحياة بعد غياب 8 سنوات

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي .. صور

تشييع جثمان شقيقة شيخ الأزهر بمسقط رأسه بالأقصر .. صور

فيديو

شاهد.. قادة جنوب السودان يوقعون اتفاق سلام في الخرطوم
شاهد.. طريقة تحضير أرز بسمتي أصفر بطعم المشاوي
شاهد.. طريقة تحضير فراخ مشوية في الحلة
رسميا.. إطلاق أول تابلت صنع فى مصر.. فيديو وصور
شاهد.. لحظة النطق بالحكم على مستشار وزير الصحة السابق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟

من ترشحه لقيادة المنتخب المصري خلفا لكوبر؟