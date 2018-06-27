ضبط شخص بحوزته مخدر الفودو بمحطة سكك حديد الإسكندرية

تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية من ضبط المدعو/ع . ف . ك - 40 سنى - عامل، أثناء تواجده بمحطة سكك حديد الإسكندرية، وبحوزته "كمية من نبات الفودو المخدر وزنت 150 جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



كما تمكن قسم شرطة محطة سكك حديد مطروح من ضبط المدعو/ا . م . م - 26 سنه حال نزوله من قطار (القاهرة / مطروح) عقب وصوله المحطة، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية " مخدرات".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.