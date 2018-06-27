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محافظات

وصول 10127 بطاقة تموين جديدة الى المنيا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:12 م
الدكتور محمود يوسف،
الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التمويـن بالمنـيا
أيمن رياض
قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التمويـن بالمنـيا ، إن المديريـة استلمت اليـوم عـدد 10127 بطاقــة تموينيـة ذكيــة بعد إعــادة طباعتها من البطاقات التالفـة والمفقودة والفصل الاجتماعـي والإصدار الجديد وجاري حاليًا فرزهــا و تسليمها لمديـري الإدارات تمهيدًا لتسليمها لمكاتب التمويـن ضمانًا لوصولهـا للمواطنـين.

وأضـاف وكيل الوزارة ، أنه تم تخصيص رقم 91237 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها مكتوب فيها رقـم 1 وذلك لاستلام الرقـم السري على الهاتف المحمول الخـاص بالمواطن والذي تم تسجيله سابقا حيـن تقديـم الطلب ، وذلك تيسيرًا على الموطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبـر رسائل الموبايل القصــيرة.

وأكد يوسف وكيل الوزارة أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والمشرفة على المنظومة بعمل تحديثات على النظام القائم على منظومة التموين وذلك لوضع حلول للمشكلات القائمة على بعض البطاقات التموينية .

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