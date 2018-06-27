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كأس العالم

نجم منتخب المغرب يعلق على رحيل رينارد لتدريب منتخب مصر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:12 م
صدى البلد
نور عادل
علق فيصل فجر، نجم منتخب المغرب وخيتافي الإسباني، على إمكانية رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب منتخب المغرب إلى منتخب مصر عقب رحيل هيكتور كوبر عن تدريب منتخب مصر.

وأكد "فجر" أن بقاء هيرفي رينارد على رأس القيادة الفنية لأسود الأطلس له أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وقال، في تصريحات إذاعية: "رينارد منح المنتخب المغربي، الشخصية القوية، والتوازن المطلوب".

وأضاف: "لا أؤيد رحيل رينارد، إنه مدرب يتمتع بشخصية قوية، انعكست قوتها على المنتخب المغربي، سيكون من العبث تركه يرحل عن الأسود".

يذكر أن هيرفي رينارد يرتبط بعقد مع المنتخب المغربي، يمتد حتى عام 2022.

وظهرت بالفترة الأخيرة العديد من الأنباء حول إمكانية تولي المدرب الفرنسي هيرفي رينار مسئولية تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم بعد رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر.

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