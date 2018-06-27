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كأس العالم

أول تعليق من رئيس الشيشان على أزمة محمد صلاح

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:11 م
الرئيس الشيشاني رمضان
الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف
على صالح
علق الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف للمرة الاولى على ما اثير بشأن استضافته المنتخب المصري لكرة القدم ولقائه مع اللاعب العالمي محمد صلاح، مؤكدا ان الفراعنة كانوا سعداء بإقامتهم في العاصمة جروزني ولم يعربوا عن اي شكوى.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجموعة من المدونين الروس الذين يقومون بجولة في جمهورية شمال القوقاز.

وقال قاديروف حسب تصريحات نقلتها وكالة تاس الاخبارية الروسية، اليوم: "قدمنا ​​استقبالا حافلا للفريق المصري لكرة القدم. ولم نتلقى أي شكاوى، وعلى العكس من ذلك، أعرب لاعبوا الفراعنة عن امتنانهم وإعجابهم".

وأضاف: اما فيما يتعلق فيما يتعلق بشائعات قرار محمد صلاح بالانسحاب بسبب رامزان أخماتوفيتش، فإن الأمر يتعلق فقط بشائعات أعدائنا ضدنا".

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأحد الماضي أن مهاجم نادي ليفربول الانجليزي مو صلاح يدرس اعتزال اللعب مع منتخب بلاده دوليا بعد أن أصبح لقاءه مع قديروف نقطة جدال مثيرة في كأس العالم.

وفي يوم الإثنين، رد أسامة إسماعيل المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، إن صلاح لم يبلغ أحدًا بهذه الخطط.

وخلال مشاركته في مونديال روسيا2018 اقام الفريق المصري، في فندق بالعاصمة جروزني، وخسر جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث في كأس العالم أمام أوروجواي (0: 1) وروسيا (1: 3) والمملكة العربية السعودية (1: 2)

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