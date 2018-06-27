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كأس العالم

كفيتوفا تنسحب من بطولة ايستبورن للتنس بسبب الإصابة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:14 م
صدى البلد
رويترز
أعلن منظمون اليوم الأربعاء انسحاب بترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون السابقة، من بطولة إيستبورن للتنس على الأراضي العشبية بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وكان من المفترض أن تلعب كفيتوفا المصنفة الثالثة ضد البولندية أجنيشكا رادفانسكا في الدور الثالث للبطولة.

وقالت كفيتوفا "أنا محبطة جدا للانسحاب من بطولة إيستبورن هذا الصباح".

وأضافت "شعرت بألم في عضلات الفخذ الخلفية في نهائي بطولة برمنجهام ورغم أني وضعت ضمادة أثناء اللعب هنا بالأمس فإني وجدت نفسي في حالة أسوأ عندما استيقظت اليوم".

وتابعت "مع اقتراب موعد بطولة ويمبلدون لا يمكنني المخاطرة بتفاقم الإصابة لو لعبت اليوم".

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