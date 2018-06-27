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محافظات

محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:51 م
صدى البلد
أحمد على
أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير الكورنيش خلف استاد طنطا الرياضى فى اقرب وقت لكي يكون متنفسا للمواطنين فى فصل الصيف مع مراعاة المظهر الجمالي للكورنيش.

ووجه محافظ الغربية، خلال جولة لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، بضرورة مراعاة الجانب الجمالي للمنطقة وعدم عرقلة حركة سير المواطنين.

ورافق المحافظ في الجولة، المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب عبد المنعم العليمي والنائب عبد المنعم شهاب والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا والمهندس أشرف هيكل رئيس حى ثان طنطا والدكتور طارق محمدي خليفة أستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا الاستشاري العام لمجموعة شركات إعمار الدلتا.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير الكورنيش خلف إستاد طنطا تتم بطول 1500 م بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه بمشاركة محافظة الغربية والجهود الذاتية لأهالى المنطقة وشركة اعمار الدلتا، وتشمل أعمال التطوير تدبيش الجسر ورصف وتجميل المنطقة.
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش
محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الكورنيش

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