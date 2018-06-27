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محافظات

محافظ جنوب سيناء: افتتاح جامعة الملك سلمان أكتوبر 2019

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:35 م
اللواء خالد فوده
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر افتتاح جامعة الملك سلمان في شهر أكتوبر العام القادم، وتضم الجامعة في مرحلتها الأولى 6 كليات موزعين على مدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر.

وقال المحافظ إن مساحة الجامعة بلغت نحو 300 فدان موزعة على ثلاث مدن، وبها مدن لإقامة الطلاب المغتربين وأساتذة الجامعة، موضحا أن الكليات التي ستفتح العام القادم هي علوم البحار والصناعات والسياحة والفنادق والألسن والزراعة الطب البيطري.

وأضاف فودة أن تكلفة إنشاء الجامعة تقدر بنحو ملياري جنيه، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر تعليمات باختصار مدة تنفيذ مباني الجامعة من 36 إلى 18 شهرا فقط، لافتا إلى أن الجامعة تُقام بمنحة سعودية قدرها 250 مليون دولار، وتضم مستشفى جامعيا مجهزا تابعا للجامعة بمدينة طور سيناء.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة طور سيناء يرافقه فوزي همام، رئيس المدينة، والمهندس السيد فهمي، مدير تعمير جنوب سيناء، والمهندس ياسر محسوب، مدير فرع المقاولون العرب بجنوب سيناء.

وتفقد المحافظ الشاطئ العام الذي تكلف 5 ملايين جنيه، وطالب بوجود إدارة جيدة تدير الشاطئ، حيث توفر فرص عمل جديدة للشباب ويعتبر متنفسا حضاريا لأهالي مدينة الطور.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ منطقة حمام موسى، وقال إن الوفد المجري الذي تفقد المنطقة طلب الإجابة عن العديد من التساؤلات حول مياه حمام موسى وتقرير طبي رسمي عن نوع المياه وأنواع الأمراض التي تعالجها تمهيدا لإقامة منتجع صحي عالمي.

وقال المحافظ إنه سوف يدعو الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لزيارة منطقة حمام موسى وتوجيه الدعوة لدول أجنبية أخرى غير المجر لاستغلال هذا الكنز.

وأوضح أن محطة تحلية مياه البحر بالطور دخلت الخدمة وتقوم بضخ نحو 10 آلاف متر مكعب يومي لمدينتي الطور وشرم الشيخ، مؤكدا أن طاقة المحطة 30 ألف متر مكعب يومي بتكلفة نصف مليار جنيه.
محافظ جنوب سيناء: افتتاح جامعة الملك سلمان أكتوبر 2019
محافظ جنوب سيناء: افتتاح جامعة الملك سلمان أكتوبر 2019
محافظ جنوب سيناء: افتتاح جامعة الملك سلمان أكتوبر 2019
محافظ جنوب سيناء: افتتاح جامعة الملك سلمان أكتوبر 2019

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