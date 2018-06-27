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أخبار البلد

نقابة المرافق تتقدم بمذكرة لمنح علاوتين للعاملين بالكهرباء

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:35 م
صدى البلد
أماني نوار
قال عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق إن أهم أولويات النقابة في الفترة القادمة هي صرف العلاوة للعمال موضحا أنه قدم مذكرة للمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء يطلب فيها تطبيق العلاوتين الخاصة والاستثنائية التى منحها الرئيس السيسى للموظفين والعاملين بالدولة على العاملين بالشركة القابضة للكهرباء .

واضاف نظمي في تصريح لـ "صدى البلد" أنه بمجرد صرف العلاوة سيتم النظر في مشاكل جميع العمال وتقديم الدورات التثقيفية لهم.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية مع وفد اتحاد نقابات مقاطعة شنغهاي الصينية برئاسة وومينج نائب الرئيس لتجديد بروتوكول التعاون المشترك ويشمل تبادل الخبرات الفنية في مجال العمل لإنتاج الطاقة المتجددة ومياه الشرب وعقد برامج للتدريب النقابي والمهني للعمال مما يعزز من علاقتهما الثنائية القائمة منذ 2004.

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