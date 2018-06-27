جمعية رعاية التصلب المتعدد : 40 ألف مصري يعانون من المرض

احتفلت جمعية رعاية للتصلب المتعدد باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد حيث أطلقت الجمعية حملة توعوية لنشر الوعي بين فئات الشعب للتعرف على أعراض مرض التصلب المتعدد وحثهم على الكشف المبكر إذا ما ظهرت أيًا من الأعراض تجنبًا للإصابة بمرض التصلب المتعدد الذي يعد من أخطر أمراض العصر التي تصيب الجهاز العصبي المركزي.





يصيب مرض التصلب المتعدد و المتعارف علية علميًا باسم Multiple Sclerosis"" الجهاز العصبي المركزي والذي يتكون من المخ، والحبل الشوكي، وتأتي أعراض المرض علي شكل عدم اتزان في الحركة أو ضعف في الأطراف واضطراب في الرؤية إلى جانب مشاكل في التركيز وصعوبة في الإخراج.





وتكمن خطورة المرض بالرغم من نسبة انتشاره المحدودة في أنه غالبًا ما يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً وهي الفئة المنتجة في المجتمع حيث يأتي المرض على هيئة هجمات متكررة تسبب إثرها حالات متباينة من شلل الأعصاب في مناطق مختلفة من الجسد إذا ما تم إهمال الأعراض.





و يعد التصلب المتعدد مرضًا مزمنًا ويوجد نحو 2.5 مليون شخص مصاب حول العالم، وفى مصر هناك تقديرات بإصابة 40 أو 50 ألف شخص بالمرض في مصر. وحتى الآن لا يوجد علاج جذرى لهذا المرض ولكن المجتمعات الآن تحاول أن تركز على تحسين نوعية حياة المريض و تحاول العلاجات تحسين وظائف الجسم بعد النوبة ومنع حدوث نوبات جديدة.





وبدوره صرح أحمد درويش، نائب رئيس جمعية رعاية مرضى التصلب المتعدد قائلًا " إن مرض التصلب المتعدد هو القاتل الصامت ليس فقط للحياة ولكن أيضًا لمسيرة التنمية والتطوير حيث يصيب المرض فئة الشباب ممن يمثلون العمود الفقري للاقتصاد القومي."





وأكد درويش أنه كلما بدأ العلاج مبكرًا، ارتفعت احتمالية عدم تطور المرض من المرحلة الأولى مضيفًا أن من أهم وأصعب التحديات التى تواجه مرضى التصلب العصبى فى مصر عدم الوعى تجاه المرض، وعدم المعرفة التامة به فرغم أهميته الشديدة فإنه يعد ثانى أسباب إعاقة الشباب حركيًا فى العالم بعد حوادث السيارات.



