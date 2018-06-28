محطات في رحلة مستشار وزير الصحة السابق منذ القبض عليه وحتى الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في قضية الرشوة

عدد من المحطات القانونية ، والإجارات التي تم منذ القبض علي " أ.ع " مستشار وزير الصحة السابق متلبسا برشوة قدرها 5 ملايين جنيه تم ضبط 2 مليون جنيه معه كمقدمة للرشوة في صورة شيكات ، ونستعرض تلك المراحل .





- إلقاء القبض عليه متلبسًا برشوة داخل ديوان الوزارة





البداية عندما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مستشار وزير الصحة والسكان لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة وسكرتيره الشخصى عقب ورود معلومات تفيد طلب الاول من احدي الشركات الخاصة مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل اسناد اعمال توريد وتركيب وتشغيل 12 غرفة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر التابعة لأمانة​​ المراكز الطبية المتخصصة بقيمة 28.567 مليون جنيه.





وقالت الهيئة في بيان لها إنه تم تحرير محضر بالواقعة واستصدار اذن نيابة امن الدولة العليا حيث تم ضبط الشيكات المحررة بمبلغ 2 مليون جنيه كمقدم الرشوة وكذا ضبط اصل أمر الاسناد بمقر عمل مستشار الوزير بديوان الوزارة.





وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وجارى استكمال التحقيقات واستدعاء المسئولين بوزارة الصحة وأعضاء لجنتي البت الفنى والمالى.​





- النيابة تجديد الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية الدكتور "أحمد. ع"، وسكرتيره الشخصى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالرشوة.





وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه، خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.





وتبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.





- تجديد حبس مستشار وزير الصحة لشئون المراكز المتخصصة 45 يوما





قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، تجديد حبس مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة وحارسه الشخصي في واقعة تقاضيهما رشوة تبلغ قيمتها 4.5 ملايين جنيه 45 يوما على ذمة التحقيق.





وحضر المتهم الدكتور "احمد. ع" وحارسه الشخصي من قسم شرطة السيدة زينب الى المحكمة في حراسة أمنية مشددة وتم وضعهم بغرفة حجز بالمحكمة، تمهيدًا لعرضهم على القاضي الجزئي.





- 16 يناير2017.. تجديد حبس مستشار وزير الصحة بتهمة تقاضي رشوة





حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، نظر تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره الخاص بتهمة تقاضي رشوة في جلسة ١٦ يناير المقبل.





وانتهت نيابة جنوب القاهرة الكلية من التحقيقات التى تُجريها مع مستشار وزير الصحة، وسكرتيره الخاص، فى اتهامهم بتقاضي رشوة؛ تمهيدًا لإحالة أوراق القضية إلى المحكمة المختصة.





- النائب العام يحيل مستشار وزير الصحة وموظفا للجنايات بتهمة الرشوة





حيث أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.





وتضمن قرار الاتهام الذى أشرف على إعداده المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية احمد عبد العزيز، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، قيام المتهم أحمد عزيز استاذ الامراض الباطنة بكلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة" وايمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفى عين شمس الجامعي لأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الاول احمد عزيز مستشار وزير الصحة بأن طلب من علاء احمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه، مقابل إصدار أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.. بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.





- 25 مارس.. أولى جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة بتهمة الرشوة





حددت محكمة الاستئناف جلسة 25 مارس المقبل كأولى جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة السابق وموظف آخر، لاتهامهما بتلقي رشوة 4 ملايين جنيه، أمام الدائرة 17 جنايات بمحكمة التجمع الخامس.





وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، في وقت سابق، بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.





- تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة في تهمة الرشوة لـ 28 مارس





حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين نصار بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة، تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة، وموظف آخر لجلسة 28 مارس الجاري لاتهامه بالرشوة.









- تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة وآخر لاتهامهما بالرشوة لـ 22 أبريل





حيث قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة، وموظف آخر بتهمة الرشوة لجلسة 22 أبريل لسماع الشهود.





وعقدت الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة.





- تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة في الرشوة لجلسة ٢٧ يونيو 2018





قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، لجلسة ٢٧ يونيو للحكم.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هاني حمودة.









- النطق بالحكم «السجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة ٥٠٠ الف جنية»





قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، لجلسة ٢٧ يونيو للحكم.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هاني حمودة.





كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرر إحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالحصول على رشوة تبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.





ضمن قرار الاتهام قيام المتهم «أحمد عزيز»، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و«أيمن عبد الحكم إسماعيل»، موظف بمستشفى عين شمس الجامعي، أنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول بطلب من «علاء أحمد حسين» صاحب ومدير شركة «ألترا فيجن» للاستيراد والتصدير وكيل شركة «بلوك» التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.



