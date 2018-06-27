رضا للفنون الشعبية تطير إلى البحرين لتقديم عروضها

رحبـت الـدكـتـورة إيـناس عـبـد الـدايـم وزيـر الثـقـافـة بالـدعـوة الموجهة لمشاركة مصر فى مهرجان صيف البحرين فـى دورته العاشرة، خـلال الفترة من 27 حتى 30 يونيو 2018.



وقالت الدكتورة هـبـة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، إن موافـقـة الدكتورة إيناس عـبـد الـدايـم عـلـى المشـاركـة فـى المهـرجـان بفرقة رضا للفنون الشعبية لما تحمله من خصوصية تراثية تعكس ملامح التنوع فى الفلكلور المصرى الأصيل .



وأشارت إلى أن وزارة الثقافة حريصة على التواجد فى هذه الفعاليات من أجل التواصل الحضاري بين شعوب العالم، وعلى وجه الخصوص الدول الشقيقة مثل مملكة البحرين، لافتة إلى أن إقـامة مهرجان صيف البحرين هـذا العام والذى يستـمر لشهرين متتاليين، يتزامن مع احتفال المملكة بمدينة المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018.