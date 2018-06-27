اتفاقية بين جامعة بنها والجامعة الإسلامية بماليزيا

وقع الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها للتعليم والطلاب، اتفاقية تعاون بين جامعة بنها والجامعة الإسلامية بماليزيا.



جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولى العربي الآسيوي الثالث للتعليم العالي الذى يعقد حاليا بماليزيا والذى تنتهى أعماله اليوم الأربعاء.



وأكد الدكتور المغربى أن الاتفاقية تتضمن التعاون فى مجال الجودة والاعتماد في العملية التعلمية والبحثية بين الجامعتين، كما تضمنت الاتفاقية تبادل الطلاب واعضاء هيئة التدريس لاكتساب الخبرات بين الجامعتين.



ومن جانبه قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة إن هذه الاتفاقية جاءت في إطار الخطة التى تنفذها جامعة بنها منذ قرابة عامين بالانفتاح على مجتمع التعليم العالمى وذلك من خلال التعاون مع كبريات الجامعات العالمية والتى كان من ثمارها زيادة التبادل العلمى والبحثى بين جامعة بنها وعدد من الجامعات العالمية، وكذلك الحصول على عدد كبير من المنح الدراسية في مرحلتى التعليم الجامعى والدراسات العليا وايضا نجاح جامعة بنها في عقد شراكة لعدد من المشروعات التطبيقية الهامة وفى مقدمتها زراعة الأرز الموفر للمياه.

