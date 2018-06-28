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ثقافة

دار الكتب تقيم مؤتمر أخصائيي المكتبات والمعلومات

الخميس 28/يونيو/2018 - 02:07 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات و المعلومات و الأرشيف، برئاسة الدكتورة أماني مجاهد، في العاشرة صباح يوم الأحد المقبل، المؤتمر الحادي والعشرين لأخصائيي المكتبات والمعلومات و الأرشيف .

يقام المؤتمر تحت عنوان «مرافق المعلومات في العصر الرقمي و آفاق المستقبل»، تحت شعار «التحول و حتمية التغيير».

ويأتى المؤتمر في إطار التعاون المشترك بين دار الكتب المصرية و الهيئات المعنية بالثقافة والتراث .. و جدير بالذكر أن دار الكتب تتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف منذ فترة وقد أثمر هذا التعاون فكرة إنشاء أرشيف مصري موحد بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المشتركة.

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