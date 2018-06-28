دار الكتب تقيم مؤتمر أخصائيي المكتبات والمعلومات

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات و المعلومات و الأرشيف، برئاسة الدكتورة أماني مجاهد، في العاشرة صباح يوم الأحد المقبل، المؤتمر الحادي والعشرين لأخصائيي المكتبات والمعلومات و الأرشيف .



يقام المؤتمر تحت عنوان «مرافق المعلومات في العصر الرقمي و آفاق المستقبل»، تحت شعار «التحول و حتمية التغيير».



ويأتى المؤتمر في إطار التعاون المشترك بين دار الكتب المصرية و الهيئات المعنية بالثقافة والتراث .. و جدير بالذكر أن دار الكتب تتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف منذ فترة وقد أثمر هذا التعاون فكرة إنشاء أرشيف مصري موحد بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المشتركة.