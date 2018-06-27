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حوادث

تجديد حبس ضابطين و4 أمناء شرطة في مقتل متهم بقسم حدائق القبة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:38 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
أمر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس رئيس مباحث قسم حدائق القبة ومعاونه و4 أمناء شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بواقعة مقتل محتجز داخل القسم يوم الجمعة الماضية.

ونسبت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام الأول للنيابات، للمتهمين اتهامات باستعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محرر رسمي.

وصرَّحت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتله، اليوم السبت، بتشريح جثة شاب توفيَّ داخل قسم شرطة حدائق القبة ودفنه.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة حجز قسم حدائق القبة، والاستماع لشهود العيان وأفراد الشرطة المتواجدين وقت الحادث.
كما ناظرت النيابة جثة المتوفي ويدعى "أحمد.س" وشهرته أحمد زلط.

كان مصدر أمني، قال إن شابًا توفيَّ داخل قسم شرطة حدائق القبة شمال القاهرة يوم الجمعة.

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