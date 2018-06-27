حيثيات المحكمة في قضية رشوة وزارة الصحة: المتهم أهان قدسية مهنته وسعى في الكسب الحرام وتعمد توطيد علاقته بالوزير.. وطلب رشوة 4 ملايين جنيه مقابل إسناد مشروعات الخدمة الوطنية

معاقبة مستشار وزير الصحة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه

الحيثيات: ما بين مطلع غضون يناير اتفق المتهمان واتحدت إرادتهما على الرشوة المكتملة الأركان

تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن المحادثات الشخصية والهاتفية طبق المضاهاة الصوتية للمتهمين

تقرير الطب الشرعى أن الشاهد الأول هو الذي دون صلب وتوقيعات الشيكات البنكية المضبوطة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة مستشار وزير الصحة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة» وإعفاء المتهم الثاني من العقوبة.وأودعت المحكمة في حيثياتها أنه في غضون الفترة ما بين مطلع غضون يناير اتفق المتهمان واتحدت إرادتهما على الرشوة المكتملة الأركان فإن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا لمستشار وزير الصحة ونزعوا منه بالاتجار في وظيفته العامة والرغبة في الكسب الحرام.وأضافت الحيثيات أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لاداء عمل بصفته بأنه طلب مبلغ 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة كما أخذ منه 8 شيكات بإجمالي 2 مليون مقابل إسناد مشروعات الخدمة الوطنية.وأشارت الحيثيات الى ان المتهم الثاني توصل في ارتكاب جريمة الرشوة بأن سهل الاتصال بين كل منهم واعترف المتهمان في القضية بارتكاب الواقعة بالتفاصيل الكاملة.وأوضحت الحيثيات أنه ثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن المحادثات الشخصية والهاتفية طبق المضاهاة الصوتية للمتهمين.وأشارت الى أنه ثبت من تقرير الإدارة المركزية بمصلحة الطب الشرعى أن الشاهد الأول هو الذي دون صلب وتوقيعات الشيكات البنكية المضبوطة وثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن المحادثات الشخصية والهاتفية ما بين المتهمين والشاهد الأول تطابق المضاهاة الصوتية لهم، وأشارت الحيثيات الى أن الواقعة قد قام واستقام الدليل بيقين على صحة حدوثها.واستندت المحكمة لشهادة علاء احمد حسين بأن المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه 4 ملايين على سبيل الرشوة ، كما أن الشاهد الثانى احمد محبى رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة، قال انه في الرابع من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة، فيما يخص أمانة اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة الأمر الذي تسبب في إتمام التعاقد محل الاتهام.‏كما استندت المحكمة لشهادة الشاهد الثانى احمد محيى رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة، بأنه في الرابع من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص أمانة اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم 684 ل2015سنة الأمر الذي تسبب في إتمام التعاقد محل الاتهام.وأوضح في الحيثيات ان المتهم الاول كان علي علاقة صداقة بينه وبين وزير الصحة.كما قال الشاهد سيد محمد سيد رئيس قطاع الشئون المالية أنه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 اجتزأ منه بعض الصلاحيات الخاصة بالتعاقد لصالح لجنة يرأسها المتهم الأول بموجب قرار وزاري صدر في 8 مايو 2015 كما أصدر وزير الصحة قرارا وزاريا اخر لصالح ذات اللجنة التي يرأسها المتهم حجب عنه أى اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية ، ثم أصدر وزير الصحة القرارين رقم 782 لسنة 2015 و344 لسنة 2016 واللذان بموجبها أصبح المتهم الأول هو المختص بكافة مشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة.