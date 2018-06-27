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محافظات

الغضبان: فتح الشوارع الجانبية ببورسعيد لإعادة المظهر الحضاري

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 05:14 م
صدى البلد
محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن عملية إزالة الإشغالات وفتح الشوارع الجانبية في منطقة السوق التجاري والحميدي بإحياء العرب والمناخ، تستهدف في المقام الأول تأمين المنطقة وإزالة أسباب المخاطر التي تحيط بها منذ فترة طويلة، وتشكل هاجس ومخاوف كبيرة لدى أبناء المدينة من تكرار مواقف طارئة لا يعلم مداها إلا الله، ومن الصالح العام لأبناء المدينة أن تعود الحركة طبيعية الي المشاة والسيارات في هذا المنطقة المغلقة بلا داعي.

وأضاف المحافظ، ان عملية الوكالات لا تستهدف أشخاص أو قطع ارزاق العاملين بهذة المنطقة بل مجرد تنظيم للحركة، كما أن من المهم والضروري أن يعود الشكل الحضاري لشوارع قلب المدينة لتواكب أعمال التطوير القائمة في مشروعات متعددة علي امتداد حدود المحافظة.

وناشد الغضبان، أبناء بورسعيد بأن يكون هناك تعاون بينهم وبين الأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستقرار والأمان في شوارع وميادين بورسعيد.

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