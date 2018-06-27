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فن

أول صورة لبراد بيت وليوناردو دي كابريو في كواليس فيلمهما الجديد

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:30 م
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
شروق ابراهيم
فاجأ النجم العالمي ليونارديو دي كابريو متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة تجمعه بالنجم العالمي براد بيت من كواليس فيلمهما الجديد once upon a time in Hollywood.

وظهر النجمان العالميان بإطلالة تعود لفترة الستنيات وهي الحقبة الزمنية التي تدور خلالها أحداث الفيلم الذي يجمع بين براد وليو لأول مرة، وعلق ليو على الصورة قائلا: "أول إطلالة".

دي كابريو يجسد في الفيلم، دور المذيع التليفزيوني ريك دالتون، مقدم برنامج "western TV show"، أما "بيت" فيلعب دور صديقه الذي يحمل اسم "كليف بوث"، حيث يعيشان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في فترة الستينيات ويحاولان الوصول للشهرة في عالم هوليوود الغريب بالنسبة لهما.
أول صورة لبراد بيت وليوناردو دي كابريو في كواليس فيلمهما الجديد

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