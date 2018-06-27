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منوعات

تنشيطا للسياحة.. تأشيرات إلكترونية للبريطانيين في مصر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:27 م
الأهرامات المصرية
الأهرامات المصرية
أماني إبراهيم
أتاحت السلطات المصرية لأول مرة تأشيرات إلكترونية للسائحين قبل سفرهم، حيث يستطيع السياح البريطانيون فقط التقديم عليها عبر الإنترنت قبل أسبوع واحد من الرحلة، وذلك في خطة تنشيط السياحة ومواكبة التطور التكنولوجي.

وأصبحت زيارة مصر أسهل بالنسبة إلى السياح البريطانيين منذ الآن، فللحصول على التأشيرة الإلكترونية يتطلب تسجيل البيانات فقط وحجزها إلكترونيا، مما يزيل الحاجة للسفر إلى القنصلية المصرية، ويصبح الحصول عليها من خلال الإنترنت فقط، وستكون صالحة لمدة 3أشهر فقط للسياحة، وفقًا لـ"express.co".

تبلغ تكلفة تأشيرة الدخول الواحدة 24 دولارا فقط عند الحصول عليها من خلال الإنترنت، في حين تبلغ تأشيرة الدخول المتعددة 60 دولارا، ولكي يكون المسافر مؤهلا، يجب أن يكون لديه على الأقل 8 أشهر على جواز سفره عند وصوله إلى مصر، بالإضافة إلى التأشيرة الإلكترونية المتعددة وتفاصيل أماكن إقامتهم.

ورغم انخفاض عدد السائحين في مصر بعد واقعة تحطم طائرة روسية في 2015، وأدى إلى وفاة 224 شخص كانوا على متنها، إلا أن السلطات المصرية تحاول تيسير الرحلات لهم، خاصة وأن شعبية مصر ازدادت مؤخرا مع السياح البريطانيين الذين يبحثون عن عطلة ممتعة ورخيصة إلى حد ما.

يذكر أن خدمة التأشيرة الإلكترونية يمكن الحصول عليها في 46 دولة مثل وأستراليا، والمملكة المتحدة وبعض الدول في أوروبا وآسيا.

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