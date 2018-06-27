بدء أعمال مبادرة بأيدينا نجمل بلدنا في قرية بني أحمد بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، بزرع 30 شجرة علي طريق المحيط وذلك في إطار تنفيذ أعمال مبادرة (بأيدينا نجمل بلدنا) والتي تهدف إلى تجميل الطرق من اجل بيئة نظيفة جميلة خالية من التلوث .



من جانب أخر، قال محمد سيد رئيس مركز المنيا إن الوحدة المحلية أنهت أعمال تركيب 22 كشاف ليد، بالإضافة الى شد 1000 متر سلك تقريبا علي طريق المحيط بقرية بني احمد الغربية، وذلك في إطار إنارة الطريق والتيسير على المارة من المواطنين والمركبات والتقليل من حوادث الطريق.



