ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بدء أعمال مبادرة بأيدينا نجمل بلدنا في قرية بني أحمد بالمنيا

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:31 م
زرع اشجار
زرع اشجار
ايمن رياض
قامت الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، بزرع 30 شجرة علي طريق المحيط وذلك في إطار تنفيذ أعمال مبادرة (بأيدينا نجمل بلدنا) والتي تهدف إلى تجميل الطرق من اجل بيئة نظيفة جميلة خالية من التلوث .

من جانب أخر، قال محمد سيد رئيس مركز المنيا إن الوحدة المحلية أنهت أعمال تركيب 22 كشاف ليد، بالإضافة الى شد 1000 متر سلك تقريبا علي طريق المحيط بقرية بني احمد الغربية، وذلك في إطار إنارة الطريق والتيسير على المارة من المواطنين والمركبات والتقليل من حوادث الطريق.

ترشيحاتنا

نجم منتخب المغرب يعلق على رحيل رينارد لتدريب منتخب مصر

هاني أبوريدة: أشعر بالحزن بسبب أداء المنتخب وأعتذر للمصريين

المشدد 10 سنوات و500 ألف جنيه غرامة لمستشار وزير الصحة السابق

شاهد.. انفجار داخل أحد مستشفيات ولاية تكساس وسقوط مصابين

مجهول يدهس شابا مصريا في السعودية ويلوذ بالفرار

صحف فرنسا تعلن الطوارئ قبل مواجهة الديوك مع الأرجنتين

شوبير يسخر من تصريحات اتحاد الكرة بشأن فيديوهات لاعبي المنتخب

15 صورة تكشف أصعب لحظات المونديال في عيون الجماهير

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدًا والعظمى بالقاهرة 37

تعرف على أول تابلت مصرى الصنع.. فيديو وصور

المعارضة القطرية: حمد بن خليفة انقلب على والده بمساعدة شيطان

منشد الخمر والحشيش يعتذر للشعب المصرى..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندى بسيونى تكشف كواليس مليكة فى صدى البلد.. صور

عروض بفنادق الغردقة لجذب السياحة.. والإشغالات تسجل 90%.. صور

15 صورة تكشف أصعب لحظات المونديال في عيون الجماهير

ترحيب شعبى بمبادرة الرصيف حق للمشاة .. فيديو وصور

وزارة الثقافة تعيد مسرح طنطا للحياة بعد غياب 8 سنوات

فيديو

شاهد.. بلاعات مكشوفة وانتشار القمامة بحى السفارات
شاهد.. قادة جنوب السودان يوقعون اتفاق سلام في الخرطوم
شاهد.. طريقة تحضير أرز بسمتي أصفر بطعم المشاوي
شاهد.. طريقة تحضير فراخ مشوية في الحلة
رسميا.. إطلاق أول تابلت صنع فى مصر.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟