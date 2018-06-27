تثبيت 1244 عاملا مؤقتا بالتربية والتعليم فى القليوبية

قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية إن المحافظة بصدد الانتهاء من إجراءات تثبيت 1244 عاملا مؤقتا بالتربية والتعليم في أكبر حركة تعيين يشهدها قطاع التعليم بالمحافظة والتي ستساهم في إنهاء أزمات عدم انتظام رواتب عمال المدارس بجانب استقرار العملية التعليمية.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية اليوم /الأربعاء/ حيث دعا المحافظ مواطني القليوبية للتوسع في عمليات التبرع بالأراضي والمساحات لبناء المدارس، مشيرا إلى أن المحافظة على استعداد لإطلاق أسماء المتبرعين على المدارس بجانب تخصيص نسبة لهم في تعيينات العمالة والمدرسين بها وذلك لجذب أكبر عدد من المستثمرين والقادرين للتبرع بأراضي لاستكمال خطة المحافظة في بناء 200 مدرسة جديدة متوفر لها الاعتماد.



وأشار اللواء عشماوي إلى أنه تقرر إقامة 3 مدارس يابانية ضمن خطة وزارة التعليم في التوسع في إنشاء المدارس حيث أن المدرسة الأولى منها أقيمت في العبور وستبدأ الدراسة فيها قريبا والمدرستين الأخريتين سيتم إقامتهما في بنها والخانكة.

