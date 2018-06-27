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محافظات

تثبيت 1244 عاملا مؤقتا بالتربية والتعليم فى القليوبية

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:46 م
اللواء محمود عشماوي
اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية
أ ش أ
قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية إن المحافظة بصدد الانتهاء من إجراءات تثبيت 1244 عاملا مؤقتا بالتربية والتعليم في أكبر حركة تعيين يشهدها قطاع التعليم بالمحافظة والتي ستساهم في إنهاء أزمات عدم انتظام رواتب عمال المدارس بجانب استقرار العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية اليوم /الأربعاء/ حيث دعا المحافظ مواطني القليوبية للتوسع في عمليات التبرع بالأراضي والمساحات لبناء المدارس، مشيرا إلى أن المحافظة على استعداد لإطلاق أسماء المتبرعين على المدارس بجانب تخصيص نسبة لهم في تعيينات العمالة والمدرسين بها وذلك لجذب أكبر عدد من المستثمرين والقادرين للتبرع بأراضي لاستكمال خطة المحافظة في بناء 200 مدرسة جديدة متوفر لها الاعتماد.

وأشار اللواء عشماوي إلى أنه تقرر إقامة 3 مدارس يابانية ضمن خطة وزارة التعليم في التوسع في إنشاء المدارس حيث أن المدرسة الأولى منها أقيمت في العبور وستبدأ الدراسة فيها قريبا والمدرستين الأخريتين سيتم إقامتهما في بنها والخانكة.

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