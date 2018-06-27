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محافظات

محافظ القليوبية لرؤساء مجالس المدن: لا تتغاضوا عن المخالفات

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:13 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية إنذارا شديد اللهجة إلى رؤساء مجالس المدن بعدم التغاضي عن أي مخالفات أو انتهاكات حتى لا يتورط أي مسؤول في أعمال مخالفة مؤكدا أن الجهات الرقابية تتابع أعمال المحليات بصفة مستمرة ولن يتم السكوت عن أي مخالفات.

وأمر المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم بإقامة مجلس يعقد مرتين شهريا في كل مدينة يضم المياه والكهرباء والري لمناقشة المشاكل المترابطة بينهم وحل المشروعات المتوقفة منذ سنوات.

وعبر المحافظ عن استيائه من انعدام الإقبال على "مشروعك" في مراكز القناطر وطوخ والقناطر الخيرية في الوقت الذي أنجزت فيه مدينة بنها 17 مشروعا في أسبوعين فقط.

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