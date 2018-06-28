حكم الذهاب لزيارة قبور أولياء الله

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من نذر شئ لله عليه أن يوفى بنذره لقوله تعالى { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا }.



وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، فى إجابته على سؤال « حكم من نذر زيارة قبور الاولياء ؟»، أن هذه من القضايا التى يظن البعض فيها بفسق أو بدعه فيحكمون على غيرهم بأنهم أشركوا ولكننا كمسلمين متفقون جميعًا على ان النذر لا يكون إلا لله تعالى .



وأشار الى أن الذهاب الى قبور أولياء الله الصالحين ما هو إلا تقرب لله عز وجل.

