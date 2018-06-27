إنشاء مركز جديد للحضانات لمواجهة نقصها بالقليوبية

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليويية أنه جاري عمل الدراسات اللازمة لإنشاء مركز للأطفال المبتسيرين بمبنى 3 أدوار في مجمع المواقف ببنها غير مستغل حاليا.



وأضاف عشماوي أن المبنى يستوعب 200 حضانة للتغلب على أزمة نقص الحضانات التي تعاني منها المحافظة والتي لا يوجد بها سوى 88 حضانة فقط، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التبرع أمام المواطنيين للمساهمة في إنهاء المشروع في أقرب وقت.



جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم بحضور عواد أحمد السكرتير العام واللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية.



