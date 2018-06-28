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برلمان

برلماني يطالب باستبعاد محافظين الشو الإعلامي من التعديل القادم

الخميس 28/يونيو/2018 - 01:49 ص
النائب منتصر رياض
النائب منتصر رياض
أحمد أيمن
طالب النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة أول الجيزة، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة اختيار حركة المحافظين الجدد بعناية فائقة لمساعدة الرئيس السيسي في تنفيذ مشروعاته، مؤكدًا أن المحافظ له صلاحيات رئيس الدولة في إقليمه لذلك لابد من توافر العديد من الشروط عند اختياره .

وأوضح رياض في بيان صحفي له، أنه من الشروط التي يجب توافرها في اختيار المحافظ هي قدرته على الإنجاز داخل المحافظة، ويمتلك خطه مرتبطة بوقت لمحاسبته على عمله داخل مجلس النواب، مضيفًا من الشروط التي يجب توافرها حسن السمعة والنزاهة وطهارة اليد .

وأشار نائب الجيزة إلى أن مصر عانت خلال المرحلة الماضية بسبب وجود محافظين ليس على قدر المسئولية، وليس لهم هدف إلا الشو الإعلامي، مؤكدًا أنه من الضروري أن تستبعد القيادة السياسية هذه النوعية من المحافظين في التعديل القادم، لافتا إلى أن وجود محافظين يعملون من خلال الأرض سيساهم بشكل كبير في دفع التنمية ومحاربة الفساد داخل المحليات والتي تعتبر أكبر من أكبر جهات الفساد في مصر.

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