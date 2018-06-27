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حوادث

مصرع شخصين داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بملوى

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 03:37 م
صورة أرشيفية - جثمان
صورة أرشيفية - جثمان
ايمن رياض
لقى شخصين بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا مصرعهما إثر انهيار حفرة عليهما بلغ ارتفاعها 20 مترا، وذلك أثناء تنقيبهما عن الآثار وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتيهما.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بمصرع شخصين بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي داخل حفرة بمنزل أحدهما.

وعلى الفور انتقل العقيد عصام أبو الفضل، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا، والعميد عصام جمال مأمور مركز ملوى، والمقدم أحمد عبدالهادي نائب مأمور مركز ملوي لفحص البلاغ حيث تبين مصرع كل من "محمد.م" 48 سنة موظف بالجمعية الزراعية و"ناصر.م" 50 سنة عامل بمدرسة بينما نجا شريكهما ممن الموت ويدعي "نادي.ع".

وأكدت تحريات البحث الجنائى أن المتوفين كانا ينقبان عن الآثار بمنزل "محمد.م" انهارت عليهما حفرة عمقها 20 متر بينما نجا شريكهما الثالث من الموت وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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