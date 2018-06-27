أول تعليق رسمي من الإمارات على شكوى قطر في لاهاي

أصدرت بعثة دولة الإمارات في لاهاي بيانا أكدت فيه أن ادعاء قطر ضد الإمارات والذي تدعي فيه بأن القطريين في الإمارات يعانون من عدم تمكينهم من العلاج والتعليم والتجارة إنما هي محاولة لصرف الأنظار عن دعم الدوحة للارهاب وإيوائها الإرهابيين.



وكانت قطر قد تقدمت وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بطلب لاتخاذ إجراءات وقتية بوقف ما تدعيه من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين في دولة الإمارات وإعاقتهم عن العثور على فرص علاج وتعليم وتجارة إضافة إلى قطع الصلات الأسرية.



وطلبت الإمارات وفق بيانها الرسمي اليوم الأربعاء، من المحكمة الدولية وقف تلك الإجراءات التي تدعيها قطر والتي تخالف الواقع حيث ستقوم محكمة العدل الدولية خلال الأيام الثلاثة المقبلة ببحث الطلب القطري على ضوء ما ستقدمه الإمارات من أدلة ومستندات تفند تلك الادعاءات.



واضاف بيان بعثة الامارات الى لاهاي ان ما تقوم به قطر من اساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هي محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر بناء على ممارساتها غير المشروعة بدعم الارهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دوليا والتدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها.



وتؤكد دولة الامارات موقفها الواضح من الشعب القطري والذي أقحمته حكومته في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد في ذلك وأن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوي لا أساس لها بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها

